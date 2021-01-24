إنذار من نقابة المهن الموسيقية بمقاضاة أحمد الفيشاوي بسبب ما حدث في "نمبر 2"

وطلبت نقابة المهن الموسيقية، من الفيشاوي حذف مشاهد بيكا من أغنيته الجديدة "نمبر 2" لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية، وفي حال طرحها بهذا الجزء سيتم مقاضاته، وذلك حسب موقع صحيفة "الوطن".

وعلق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على ظهور حمو بيكا، في كليب "نمبر 2"، قائلا إن "نقابة الموسيقيين ستأخذ قرارا ضد الفيشاوي بعد طرح الكليب، لأن النقابة لا يمكنها اتخاذ قرار ضده، دون رؤية المحتوى المعروض".

وكان حمو بيكا، نشر عددا من الصور من كليب أحمد الفيشاوي، الذي يظهر به كضيف شرف دون غناء، وتعتبر أغنية "نمبر 2"، هي رد على محمد رمضان، الملقب بـ"نمبر وان"، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال الفترة القادمة.