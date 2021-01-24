"الحساب الحقيقي"... راغب علامة يهاجم الساسة "الفاسدون" في لبنان

جدد الفنان اللبناني، راغب علامة، اليوم الأحد، هجومه على رجال السياسة في بلاده.

وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلا قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقه القضائية والشعبية في المستقبل".

وأردف: "فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد، لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان".

من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقه القضائية والشعبية في المستقبل.فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد،لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان 🙏 — RaghebAlama (@raghebalama) January 24, 2021

​وسبق لراغب علامة أن شن هجوما على الطبقة السياسية التي تحكم لبنان، وكان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما اتهمها في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية بتدمير الأخضر واليابس، ووصفهم بـ"ملوك طوائف".

وأكد علامة للبرنامج أن الطبقة السياسة لا تطيق بعضها بعضا والكل يتجاذب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

كما أشار إلى أنه حزين وغاضب لما أصبح عليه لبنان الآن، بسبب زعامات سياسة غارقة في الفساد، وأنه يتكلم من منطلق الوطنية وليس السياسية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.