محمد منير يكشف عن هديته للشرطة المصرية... فيديو

كشف الفنان المصري، محمد منير، أمس السبت، عن هديته إلى الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ69.

وقال منير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية إنه يستعد غدا الاثنين لطرح أغنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

وتابع أنه "منشغل حاليا في الإعداد لعمل جميل لشهداء الشرطة لدينا، لأن ضباط وجنود الشرطة شيء مهم في حياتنا، هم أمان بالنسبة لي وبالنسبة لكل مواطن".

وأشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومن إخراج أكرم فاروق.

من ناحية أخرى، علق محمد منير للبرنامج على وعكته الصحية التي أصيب بها الشهر الماضي قائلا: "الحمد لله أنا بخير وأحب أطمئن الجمهور علي وعلى صحتي، لقد مررت بمرحلة صعبة في حياتي من مرض ومستشفيات، لكن الحمد لله ربنا عفا عني".

واختتم المطرب المصري حديثه بالتطرق إلى فيروس "كورونا" المستجد، بالقول: "ربنا يبعدنا عن جائحة الكورونا التي قلبت حياتنا رأسا على عقب، ولا نملك إلا الصبر فالله هو المستعان".

وطرح المخرج أكرم فاروق برومو أغنية "أبطال رجالة" لمحمد منير عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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وتقول كلمات الأغنية: "أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايما قدامي... بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي".

وكان محمد منير طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "باب الجمال"، والذي يضم 5 أغنيات فقط.

وتحتفل مصر بعيد الشرطة المصرية في الـ25 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.