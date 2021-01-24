"فيسبوك" تكشف سر طرد أصحاب "آيفون" من تطبيقها

كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي عن سر طرد مالكي هواتف "آيفون" الذكية من تطبيقها يوم الجمعة.

وأوضحت في بيان رسمي إن المشكلة نجمت عن "تغيير في الإعدادت"، تم حلها اعتبارا من صباح أمس السبت.

وفي يوم الجمعة، تسبب "تغيير الإعدادت" في خروج بعض أصحاب "آيفون" من حساباتهم على "فيسبوك".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج": "نأسف للإزعاج على المشكلة".

وكانت المشكلة بدأت في وقت متأخر من الجمعة، عندما أبلغ المستخدمون أنهم يتلقون مطالبات بـ"تسجيل الدخول" إلى تطبيق "فيسبوك"، بينما هم لم يسجلوا الخروج منه.

So Facebook, heard it was a "configuration change".



👏👏👏 to the engineers who fixed the issue and patiently tried to explain the cause to us to no avail. https://t.co/AUARhCZ7W2 — Facebook App (@facebookapp) January 23, 2021

واكتشف موقع إنغادجيت" أن مستخدمو هواتف "آيفون" هم الأكثر تأثرا بمشكلة تسجيل الخروج من تطبيق "فيسبوك"، وأشار إلى أن مستخدمي التطبيق على أجهزة "آي أو إس" يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساباتهم عند استخدام طريقة "المصادقة الثنائية".

كما لفت الموقع إلى أن معظم المستخدمين تمكنوا من تسجيل الدخول للتطبيق مرة أخرى، ولكن بعد أن استغرق وصول رموز المصادقة المطلوبة وقتا طويلا من خلال الرسائل القصيرة على هواتفهم الذكية.