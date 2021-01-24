"مرحبا"... رابح صقر يشعل اهتمام السعوديين على "غوغل"

أثار المطرب السعودي، رابح صقر، اهتمام مواطنيه في المملكة على محرك البحث "غوغل"، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، بعد طرحه لألبومه الغنائي الجديد.

وطرحت شركة "روتانا" الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ويحمل اسم "مرحبا"، ويضم 24 أغنية، من بينها واحدة يغني فيها رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية، وهي "أخباره إيه".

وتعاون رابح صقر في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء البارزين، في مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وعمرو المصري، ونايف صقر، وأيمن بهجت قمر، وخالد الغامدي، وقوس، وعبد الله بوراس، وفيصل السديري، إلى جانب ملحنين مثل رامي جمال، وليد سعد، محمد غازي، بينما تولي توزيع الألبوم موسيقيا مدحت خميس.

ووصفت شركة "روتانا" ألبوم رابح صقر الجديد "مرحبا" بأنه "عمل استثنائي في عالم الموسيقى والغناء، وهو ما جعلها تستهل به بداية عام 2021".

وطرحت الشركة في هذه المناسبة فيلما تحضيريا يوثق الخطوات الخاصة بتحضير أغنيات الألبوم، والذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، وهو يؤكد أن رابح صقر بأنه صاحب مدرسة فنية وعبقري في الموسيقى، وأحد أعمدة "روتانا"، بحسب قوله.