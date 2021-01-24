كرنفال البندقية ينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "كورونا"

قرر منظمو كرنفال البندقية، نقل الحدث إلى تنسيق عبر الإنترنت وتأجيل مواعيده في ظل إجراءات العزل، التي تتخذها السلطات الإيطالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقا للمنظمين، فإن موقع الكرنفال سيكون عبارة عن شبكات اجتماعية، حيث سيتم تنظيم "الغرف الافتراضية" حسب الفئة العمرية.

#CarnevaleVenezia2021 INFO | "Tradizionale, emozionale, digitale", la magia del Carnevale di Venezia arriva da te, ovunque ti trovi, grazie a un calendario di eventi virtuali dedicati alla sua storia e alle sue tradizioni.



Anticipazioni 👉https://t.co/ja1xlUXRbw pic.twitter.com/tPeNPIykjP — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) January 21, 2021

وتم إعداد فصول رئيسية متنوعة وقصص تفاعلية وعروض ومسابقات للأطفال وبرامج تدريبية وتحديات واجتماعات مع المؤثرين في انتظار المراهقين، كما يمكن للبالغين المشاركة في "مسابقة أجمل قناع مع المقابلات والترفيه".

وأكد موقع الكرنفال أن فعاليات المهرجان ستقام في الفترة ما بين 6 إلى 7 ومن 11 إلى 16 فبراير/شباط المقبل، والتي يمكن متابعتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وعادة ما تشبه المدينة كلها في هذه الفترة المسرح الكبير،حيث يضم مشاركين يرتدون أزياء جميلة وأقنعة ساحرة ويسردون حكايات خرافية - وكل ذلك على قوارب "الغندول" (أو الجندول).