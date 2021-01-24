هل يمكن الإصابة بكورونا بعد تلقي جرعتي اللقاح؟... "الصحة" السعودية تجيب

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي إن الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح "واردة".

وعزى العالي ذلك إلى أن اكتساب المناعة القادرة على مواجهة الفيروس لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعتين.

وقال بعد الجرعة الأولى من اللقاح يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين، لبدء تكوين المناعة ضد الفيروس لأن المناعة لا تأتي مباشرة بعد التطعيم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية، أن الجسم سيحتاج كذلك بعد تلقي الجرعة الثانية من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

وأشار العالي إلى تزايد في تسجيل الإصابات في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا "هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 186 إصابة جديدة وحالتي وفاة.