في مقدمتها تخليص الجسم من السموم... خبيرة تغذية تكشف فوائد الليمون الأسود

كشفت خبيرة تغذية، مجموعة من الفوائد لتناول الليمون الأسود، وعلى رأسها تخليص الجسم من السموم.

وقالت اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، إن الليمون الأسود، وهو الليمون المجفف ويصنع عن طريق تجفيف الليمون وتخليصه من الماء، بحسب مجلة "سيدتي".

وأوضحت ميرنا الفتي أن الليمون الذي يضاف لمختلف أصناف الطبخات يتميز بالعديد من الفوائد، والتي جاءت كالتالي:

تخليص الجسم من السموم:

يساعد الليمون الأسود الجسم على التخلص من السموم، لأنه يقضي على البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي.

كما أنه يعمل على تجميع السموم والفضلات من كافة أعضاء الجسم ويطردها، وهو ما يعني أنه يقوم بدور المطهر للمعدة والأمعاء.

علاج أمراض الجهاز التنفسي

يدخل الليمون الجاف في تحضير الوصفات التي تساعد في علاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي المختلفة.

فقدان الوزن

احتفاظ الليمون المجفف بقشره يساعد في فقدان الوزن، ويمكن أن يقلل أيضا من تراكم الدهون في الجسم، وذلك لاحتواء القشر على ألياف البكتين القابلة للذوبان.

وتساعد هذه الألياف على إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وبالتالي فقدان الوزن.