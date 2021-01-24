عثرت على عظامه في بالوعة صرف... شرطة دبي تحل لغز اختفاء عامل أسيوي

حلت شرطة دبي لغز اختفاء عامل أسيوي كان يعمل بإحدى شركات الصرف الصحي بعد تغيبه المفاجئ عن عمله لأيام.

وتلقت السلطات الأمنية في المدينة بلاغا يفيد بوجود رائحة نتنة تخرج من إحدى البالوعات، وتبين بعد تدخل إدارة مسرح الجريمة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، وجود عظام بشرية في أسفل البالوعة ممزوجة بالطين، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه "تم استخدام منخول خاص لاستخلاص العظام من الطين، الذي كان يتركز في الأسفل".

وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين "تغيب عامل آسيوي الجنسية منذ أيام وأنه قام بالنزول إلى البالوعة لتنظيفها بسبب وجود انسداد، ولم يستأذن مشرف الموقع يومها وبعدها اختفى، وظن المشرف أنه غادر المكان، حيث تبين أنه انحشر في البالوعة، كما تسببت الغازات السامة المنبعثة في اختناقه وصعوبة خروجه مرة أخرى".

وعبر تحليل الحمض النووي تم التعرف على هوية المتوفى، واتضح عدم وجود شبهة جنائية، بحسب المصدر ذاته.