"قلبي نار"... هيفاء وهبي تنضم إلى الساخرين من صورة بيرني ساندرز المتداولة في يوم تنصيب بايدن

انضمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلى عدد كبير من الساخرين على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة السيناتور، بيرني ساندرز، في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي.

شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع "تويتر" صورة مركبة لها وهي ترتدي ملابس خفيفة مع لقطة ساندرز المتداولة، التي يظهر فيها بملابس ثقيلة بسبب برودة الطقس في أمريكا.

واستعانت وهبي في تعليقها على الصورة بجملة من أغنيتها الشهيرة "أقول أهواك" وهي "قلبك ثلج.. قلبي نار".

قلبك ثلج..... قلبي نار pic.twitter.com/XrffrvRKYh — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 25, 2021

​يشار إلى أن صورة السيناتور بيرني ساندرز تحولت إلى "تريند" عالمي على محركات البحث، بفضل سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم منها، وقيامهم بتركيبها على صور لهم.

View this post on Instagram A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada)

I AM HERE FOR THE BERNIE MEMES! pic.twitter.com/Ahj8mf1LIj — Keggerade (@Keggerade) January 21, 2021

Planes, Trains and Bernie !!! 😂🤣 pic.twitter.com/Yrtpyuo453 — Mike the Italian Hawkeye🇮🇹🇮🇹 (@fan_hawkeye) January 22, 2021

كما أن الفنانة المصرية، ناهد السباعي، انضمت إلى السخرية من صورة بيرني ساندرز عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai)

وسخر العديد من نجوم هوليوود من صورة ساندرز، منهم الممثل الأمريكي ريان رينولدز، التي قام بتركيبها مع صورة له مع متنكر في شخصية البطل الخارق "ديدبول".

View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

كذلك سخر الممثل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت، من صورة السيناتور الأمريكي.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real)

وأول تعليق منه على صورته المتداولة عالميا، كشف السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز لبرنامج "Late Night" من تقديم الممثل الأمريكي، سيث مايرز، مساء الخميس الماضي، أنه "كان جالسا وقت التقاط الصورة وهو يحاول أن يبقى دافئا، وهو يحاول أن يكون منتبها إلى ما كان يحدث في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، دون بايدن".

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن بوم تنصيب بايدن كان أكثر يوم تنصيب فيه الرياح شديدة منذ تنصيب الرئيس الراحل رونالد ريغان للمرة الثانية في عام 1985.

واعتبر ساندرز في برنامج سيث مايرز أن أفضل جزء في السخرية من صورته هو رواج القفازات التي كان يرتديها باللقطة، التي تلقاها من مدرسة بعد أن خسر محاولة ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة في 2016، وتفاجأت برؤيتها له وهو يرتديهما يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ساندرز أن القفازات مصنوعة من سترات صوفية معاد استخدامها ومبطنة بالصوف.

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.