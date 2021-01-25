"نظرات شقاوة".. أمير سعودي يشعل "تويتر" بصورة من طفولته

ونشر الأمير الشاعر ورئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، صورة له مع هاشتاج (وسم) "صورتك وأنت صغير".
ولاقت صورة الأمير، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، استحسان الكثيرين، وفتحت الباب لنقاش طريف بين عدد من متابعيه.
وذهب أحد المتابعين إلى وجود شبه كبير بين عبد الرحمن ووالده الأمير الراحل مساعد بن عبد العزيز.
رحم الله سمو سيدي الامير مساعد بن عبدالعزيز ، العابد الزاهد .. فيكم شبه منه ابوفيصل حفظكم الله ..💚🇸🇦💚🙏— يوسف موسى الصلحاني (@yalsalhani) January 25, 2021
فيما علقت أخرى: "ما شاء الله النظرة فخمة كان واضح مستقبلك فيها".
ورد آخر عليها مازحا: "ضحكتيني والله على أساس هو من الطبقة الكادحة ترى هو انولد أمير معروف مستقبله".
ههههههههه ضحكتيني والله ع أساس هو من الطبقة الكادحة ترى هو انولد امير معروف مستقبلة— payal (@payal_ksa) January 25, 2021
فيما استغل أحد المتابعين صورة الأمير ووضعها مع أخرى تجسد مراحله العمرية، معلقا "مراحل طلوع القمر".
مراحل طلوع القمر— 🥇abdullah (@abdullah93900) January 25, 2021
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمتعك بالصحة والعافية والسعادة وأمد في عمرك وصحتك برحمته وهو أرحم الراحمين pic.twitter.com/izxvTRuQ2w
ومن ضمن التعليقات التي وردت على صورة الأمير "الزين زين صغير ولا كبير"، و"ما شاء الله نسخة منك يا بو فيصل"، و"نظرة شاعر"، و"ما فيها براءة إلا نظرات شقاوة سمو الأمير".
الزين زين صغير ولا كبير— معاذ 🇸🇦 (@Moath) January 25, 2021
مافيه براءة الا نظرات شقاوة سمو الامير 😁— الاخصائي فهد العريدي (@fahdnn665544) January 25, 2021
وعبد الرحمن بن مساعد من مواليد أغسطس/آب 1967، وهو شاعر سعودي، له العديد من القصائد غنى بعضها فنانون بينهم محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، وتولى رئاسة نادي الهلال السعودي منذ 2008 وحتى 2015.
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