لا يستحق لقب "الزعيم"... فنان يجدد هجومه على عادل إمام

جدد فنان مصري هجومه على الفنان، عادل إمام، بعدما اتهمه في وقت سابق بطرده من آخر مسرحياته "بودي جارد" التي عرضت قبل سنوات.

وقال الممثل الكوميدي، رضا حامد، لموقع "في الفن" إنه يقدر عادل إمام ويراه ممثلا عظيما، ولكنه أكد أن ما رواه عنه حدث على أرض الواقع وكان حقيقيا.

كما شن رضا حامد هجوما على الوسط الفني، مشيرا إلى أنه "وسط مصالح وشللية ولا يقدر الفنان الموهوب"، بحسب قوله.

ولفت حامد إلى أنه كان يعمل مهندسا، وقام بتسوية معاشه قبل عامين، ورغم أنه ليس كبيرا ولكنه يساعده على العيش في ستر.

وسبق لرضا حامد أن هاجم الفنان عادل إمام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما كشف في تصريحات إعلامية أنه تعرض لموقف مهين منه أثناء مشاركته له في أحد الأعمال الفنية.

وأشار حامد في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن عادل إمام طرده من فريق عمل مسرحية "بودي جارد" (عُرضت ما بين عامي 1999-2010)، لافتا إلى أن قرار طرده منها جاء بعد عمله بها 9 سنوات.

وقال حامد إن عادل إمام اتخذ قراره بشكل مفاجئ قبل تسجيل النسخة التلفزيونية، رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض.

وأوضح أن "طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته".

وتابع: "كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة إلا أنه قبل تسجيل المسرحية تلفزيونيًا قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني".

وقال الممثل المصري إن دوره في "بودي جارد"، لم يشغله أحد بعده، وأضاف: "(الممثل المصري) عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ما حدش عارف يسدها.. عشان كده ما حدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي".