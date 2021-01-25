بسبب مشهد مسيء... عرض مسرحي يثير غضبا بين نساء صعيد مصر

عبرت سيدات من صعيد مصر عن غضبهن واستيائهن من أحدث عروض فرقة "مسرح مصر"، بسبب تضمنه مشهدا اعتبرنه مسيئا ويحمل تحقيرا لهن.

ويتضمن المشهد من مسرحية "فرحة"، والتي عرضت الجمعة الماضية على فضائية "إم بي سي مصر" قيام رجل صعيدي بربط زوجته "شلبية" بحبل مثل ذوات الأربع.

وكتبت عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمحافطة المنيا سابقا، أميرة عبد الفتاح، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن "مسرحية "فرحة" حقرت من الصعايدة والمرأة والفلاحة الصعيدية".

واعتبرت أن ذلك المشهد "منظر لا يليق بالمرأة الصعيدية أمهات العظماء والكتاب والأطباء والمهندسين والسياسيين"، بحسب قولها.

وأضافت: "الأم الصعيدية هي المعنى الحقيقي لعظيمات مصر، وتحقيرها إهانة لا نقبلها".

وتابعت لافتة إلى أن الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين، ساهم بشخصياته في التحقير من شأن الصعايدة.

واختتمت أميرة عبد الفتاح منشورها قائلة إن "كل دولة فيها تنوع ثقافي، لكننا لم نر أحدا يطلق النكات مثلما يحدث في مصر، وآن الأوان أن تنتفض المنظمات الحقوقية لوقف هذه المهزلة".

وأسس فرقة "مسرح مصر" الفنان، أشرف عبد الباقي، ونجحت في خلال سنوات بتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وحقق غالبية أعضائها حاليا البطولة المطلقة، مثل علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس وحمدي الميرغني ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وويزو.