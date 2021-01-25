حبيب نورمحمدوف يشارك لاعبي"سبارتاك" في معسكر تدريبي في الإمارات... فيديو

شارك بطل اتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC) حبيب نورماغوميدوف مع لاعبي نادي سبارتاك في المعسكر التدريبي للفريق الأحمر والأبيض" في الإمارات العربية المتحدة.

وصور حبيب حبيب مقطع فيديو عند نهاية المباراة ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

ومن بين لاعبي "سبارتاك"، الذين ظهروا في مقطع الفيديو أياز جولييف وجورجي دجيكيا وزليمخان باكاييف، وكذلك لاعب "الأحمر والأبيض" زانو أنونيدزه ولاعب كرة القدم السابق "أمكار" كريلييف سوفيتوف.

يذكر أن البطل الروسي حبيب نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا تصدر قائمة الأشخاص الأكثر نجاحا في روسيا تحت سن الأربعين حسب مجلة "فوربس".