صراع الوحوش "كينغ كونغ" و"غودزيلا" يجتاز 100 مليون مشاهدة... فيديو

حصد أول إعلان رسمي للفيلم المنتظر عرضه "غودزيلا ضد كونغ"، والذي يعرض صراع أشهر وحشين في تاريخ السينما "كينغ كونغ" و"غودزيلا" ملايين المشاهدات، بعد طرحه أمس الأحد.

ويوضح الإعلان الترويجي استعانة البشر بالغوريلا الضخمة "كينغ كونغ" لكي تنقذهم من مخاطر الوحش "غودزيلا"، فيما تتمكن فتاة صغيرة دون غيرها من التواصل مع "كونغ".

كما يعرض الإعلان لقطات مبهرة من صراع الوحشين الضخمين ضد بعضهما بعضا، لتثير إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويجتاز 15 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وفيلم "غودزيلا ضد كونغ" من إخراج آدم وينغارد، ومن بطولة أليكساندر سكارسغارد، وميللي بوبي براون.

وتحدد يوم 26 مارس/ آذار، لطرح فيلم "غودزيلا ضد كونغ" بدور العرض السينمائية وكذلك على منصة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، بعد أن تأجل عرضه من العام الماضي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن فيلما منتظرا آخر تعرض لتأجيل عرضه لمرة ثالثة، وهو أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die"، الذي سيعرض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من شهر نيسان/ أبريل المقبل، بسبب استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.