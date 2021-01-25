عجوز تهوى تربية الكلاب والتزلج على ثلوج سيبيريا... فيديو

تحتاج رياضة التزلج على الثلوج لياقة بدنية عالية حتى يتمكن الشخص من حفظ توازنه أثناء الحركة، ورغم ذلك فإن سيدة عمرها 80 عاما، تدعى ليبوف مورخيدوفا، لا تزال تمارس تلك الرياضة على ثلوج سيبيريا، التي تعيش فيها.

وتقول السيدة العجوز: "سواء كنا نعيش في قصور أو في أي مكان آخر، فإن الموت هو النهاية المحتومة لكل إنسان"، بحسب مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الاثنين.

"We're all going to die, one way or another — whether in a palace or elsewhere."



This 80-year-old ice skater from Siberia knows a thing or two about being content ⛸️ pic.twitter.com/Wk0JwBusrx — DW News (@dwnews) January 25, 2021

وتقول "دويتشه فيله" إن تلك السيدة تهوى التزلج على الثلوج وترفض أي دعوة من المقربين منها للتوقف عن ذلك".

وتابعت: "تعيش تلك السيدة بجوار بحيرة بيكال العظمى في جنوب سيبيريا في روسيا"، مشيرة إلى أنها تعيش بمفردها منذ وفاة زوجها، وتشغل وقتها بالاعتناء ببعض الكلاب والأبقار والطيور".