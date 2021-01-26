أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يكشفان لأول مرة قصة العسل الذي تسبب في توتر العلاقة

كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا، مساء أمس الاثنين، كواليس زواجها من الفنان أحمد خالد صالح، وسر مكالمة الـ4 ساعات التي انتهت بالارتباط.

وقالت هنادي مهنا، خلال لقائها وزوجها، مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي": "كنت في البلاتوه بنصور مسلسل وأحمد خالد صالح في بلاتوه آخر بيصور فيلم ووقتها تواصلنا تليفونيا 4 ساعات وحسينا بحاجة مميزة ومختلفة في المكالمة قربتنا عاطفيا من بعض، وبقى عندي رغبة في التواصل معاه كل يوم".

وأضافت: "في أحد الأيام كانت عندي مشكلة في عيني وكلمت أحمد خالد صالح وقلت له عيني بتوجعني أعمل إيه فقالي ضعي فيها عسل وامسحي عليها بمياه دافئة، ولما حطيت العسل الأبيض في عيني اتوجعت وجع صعب جدا وفي اللحظة دي كرهت أسمع اسمه وقلت أنا إزاي عرفت بني آدم زي ده، لأن حصل إحمرار ووجع في عيني، وقلت له: عيني وجعتني أكتر ومنك لله".

من جانبه قال الفنان أحمد خالد صالح، "إن سر زواجه من هنادي مهنا أنه يجمعهما الروح الطيبة والمسؤولية في تحمل تاريخ والديهما الفنان الراحل خالد صالح والموسيقار هاني مهنا"، معلقا عن أزمة العسل الأبيض، وقال: "عيني وجعتني قبل كده وحطيت فيها عسل أبيض بس حاجة بسيطة، هي شكلها غرقت عسل في عينيها".

وتحدث أحمد خالد صالح، عن والده الراحل الفنان خالد صالح، وقال إنه كان يفضل في طفولته تعريف نفسه لأصدقائه بأن والده يعمل محاميا، لأن والده لم يكن ممثلا شهيرا وقتها، ولكن الجميع أصبح يعرف أن والده فنان بعد تحقيقه شهرة كبيرة، وقال إنه كان يريد أن يصبح طيارا أو يعمل خارج الوسط الفني، ولكنه شعر بحب التمثيل بعد دراسته للمسرح في الجامعة.