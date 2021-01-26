بـ 3 شروط... هيئة الترفيه السعودية تعلن عن وظائف للجنسين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن توفر وظائف جديدة للجنسين للعمل في مقرها بالرياض.

واشترطت هيئة الترفيه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية، وحديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة، بحسب ما أوردته صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

وتحمل الوظائف الجديدة مسمى "محلل الرقابة" وهو المسؤول عن فحص الالتزام بتفويضات الهيئة ولوائحها ومعاييرها في جميع الأنشطة الترفيهية والعروض الحية أو الفعاليات التي تقام في المملكة.

وتشمل المهام أيضا رفع تقارير مفصلة وكاملة عن الوفاء بواجبات التفتيش حسب السياسات والإجراءات المعتمدة في قطاع الشؤون التنظيمية بالهيئة، وفق الصحيفة.

وأتاحت الهيئة التقديم على الوظائف الجديدة عن طريق هذا الرابط.

يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه تم إنشاؤها في مايو/ أيار 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

وكان أول رئيس للهيئة أحمد بن عقيل الخطيب الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو/ حزيران 2018، والرئيس الحالي للهيئة هو تركي آل الشيخ.