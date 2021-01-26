تفاصيل مشهد محمد رمضان الملغي من أحدث أغانيه "مصباح علاء الدين"

كشفت تقارير، أمس الاثنين، تفاصيل المشهد الملغي من أحدث الأغاني المصورة للفنان المصري، محمد رمضان، "مصباح علاء الدين" التي طرحها مؤخرا.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد صرح مصدر من داخل برج القاهرة أنه كان من المقرر أن يقوم محمد رمضان بالوقوف على ساري البرج، وهي أعلى نقطة في برج القاهرة.

وتابع المصدر مؤكدا أن رمضان لم يكن سيقفز من برج القاهرة كما ذكرت بعض التقارير، حتى ولو كان مرتديا مظلة قفز.

وكان نفس المصدر من برج القاهرة صرح الأسبوع الماضي أن مشهد محمد رمضان في برج القاهرة، تم إلغاء تصويره، الذي كان من المقرر أن يضمه إلى مشاهد أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".

وتجاوزت مشاهدات أغنية "مصباح علاء الدين" لمحمد رمضان حتى لحظة كتابة هذه السطور 3 ملايين مشاهدة، بعد أن طرحها الأحد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتعد "مصباح علاء الدين" هي أول أغنية يعود بها محمد رمضان بعد انتهاء أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، والتقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي.

وحرص رمضان في الأغنية على توجيه رسائل لأعدائه ومهاجميه ومدبرين المكائد له، مؤكدا لهم أنه مستمر في طريق النجاح ولا يتأثر بمؤمراتهم.

ويقول محمد رمضان في الأغنية: "من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا لم يفرق معي الهجوم، لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك، اسأل عائلتك تقول لك، بنشوفه من وراك".

كما تضم أغنية "مصباح علاء الدين" تكريما غير مباشر للفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي إثر مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في مشهد يقوم فيه النجل الأصغر لمحمد رمضان بتجسيد دور والده وهو صغير داخل غرفته في منزله، والحائط الذي وراء سريره معلقا عليه صورا لعدد من الفنانين، منهم عمر الشريف، وعادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي، والجيار.