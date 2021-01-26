آبل تجري تغييرات في بعض قياداتها استعدادا لـ"مشروع سري" جديد

أجرت شركة "آبل" الأمريكية تبديلات في مناصبها القيادية، من أجل التحضير لمشروع سري جديد.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي، أمس الاثنين، عن تراجع دان ريتشيو، عن منصبه كنائب الرئيس الأول للهندسة من أجل التركيز على "مشروع جديد" وغامض في "آبل"، مع استمراره في تقديم تقاريره بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك.

ويلعب ريتشيو دورا أساسيا في تشكيل مستقبل منتجات "آبل"، إذ أنه أشرف على جميع أجهزة "آبل" منذ عام 2012، وكان يقود في السابق الفريق الخاص بتطوير الحاسب اللوحي "آيباد"، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس الأول، وكان آخر المشاريع التي أشرف عليها هي سماعات "إير بودز ماكس".

وبينما لم تفصح شركة "آبل" عن ماهية "المشروع الجديد" الذي تحضر له، فقد أشارت تقارير إلى الشائعات الأخيرة بشأن خطط "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بشأن الواقع المعزز والافتراضي أو بناء سيارة كهربائية.

Apple shuffles hardware execs to make room for a mysterious new project... pic.twitter.com/0ncAD2AXbY — LatestToy.com (@latesttoy) January 25, 2021

كما تكهنت تقارير أن "المشروع السري الجديد" قد يكون هاتف "آيفون" بلون مختلف أو زوجا أغلى سعرا من سماعات إلغاء الضوضاء.

وبحسب بيان "آبل" الجديد، فقد حل محل دان ريتشيو في الفريق التنفيذي للشركة، جون تيرنوس، الذي شغل منصب نائب الرئيس لهندسة الأجهزة منذ عام 2013، ويشار إليه كشخصية رئيسية في طرح "آبل" لوحدات المعالجة المركزية الجديدة "إم 1".