بعد تداول صورة لهما... فنانة خليجية تحسم جدل زواجها من محمد سعد

ردت فنانة بحرينية على أنباء زواجها من الفنان المصري، محمد سعد، وذلك بعد تداول صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت معها توضيحا هو: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا. للتوضيح فقط".

​وأشارت شيماء سبت في تغريدتها أن "صورتها مع الفنان محمد سعد وصلتها من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشيال ميديا".

وكان محمد سعد قد أعلن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسميا انضمامه إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، بتدشينه حسابات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستعرام".

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.

وحقق محمد سعد شهرته في العالم العربي من تجسيد شخصية "اللمبي" التي قدمها في 3 أفلام بداية من عام 2003، وكذلك من تجسيده شخصيات هزلية في أفلام تحمل اسمها، منها "عوكل" و"كتكوت" و"تتح" و"بوحة"، كما أنه قدم مسلسلا تلفزيونيا بعنوان "فيفا أطاطا".

كما نال محمد سعد استحسانا من الجمهور والنقاد على دوره الجاد في الجزء الأول من فيلم "الكنز"، من إخراج شريف عرفة، وإنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته محمد رمضان وهند صبري.