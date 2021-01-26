"مراقبة الطيور"... تويتر يطرح ميزة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة

طرح موقع "تويتر" للتغريدات، أمس الاثنين، ميزة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصته.

وتسمح الميزة الجديدة "Birdwatch" (مراقبة الطيور) للمستخدمين بالتحقق من صحة التغريدات، بحسب بيان من "تويتر".

وأطلقت "تويتر" أمس الاثنين نسخة تجريبية من الميزة الجديدة، تشمل ما يقرب من 1000 مستخدم في أمريكا كبداية، الذين سيسمح الموقع لهم بإضافة ملاحظات إلى التغريدات بغرض توفير سياق لها.

في الوقت الحالي يمكن للمستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي كتابة ملاحظات على التغريدات الفردية، لكنها لن تكون مرئية لكل مستخدمي "تويتر"، وإنما على موقع "Birdwatch" فقط.

كما أنه يمكن للمستخدمين المشاركين في تجربة الميزة الجديدة تقييم الملاحظات المقدمة من المشاركين الآخرين في البرنامج.

يقول نائب الرئيس للمنتج، كيث كولمان، في البيان إنه "يعتقد أن هذه الطريقة لديها القدرة على الاستجابة بسرعة عند انتشار المعلومات المضللة، وذلك بإضافة السياق الذي يثق به الناس ويجدونه ذو قيمة".

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB — Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021

وتابع كولمان: "نهدف في النهاية إلى جعل الملاحظات مرئية مباشرة على التغريدات لجمهور "تويتر" العالمي، وذلك عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوعة من المغردين المساهمين".

وأكد موقع "تويتر" لأول مرة في البيان أنه كان يعمل على ميزة "Birdwatch" في العام الماضي، لكنه لم يكن يتوقع أن يطلق البرنامج قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت شركة "تويتر" إلى أنها أجرت مقابلات مع أكثر من 100 شخص من مختلف الأطياف السياسية، الذين أخبروها أن ملاحظات "Birdwatch" توفر سياقا مفيدا لفهم التغريدات بشكل أفضل.

واتخذ موقع "تويتر" خطوات لمحاولة مكافحة التضليل الانتخابي أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدها، من خلال تصنيفه التغريدات بمعلومات خاطئة أو مضللة حول الانتخابات.