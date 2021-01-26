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    عازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشيد

    شقيق عمر خورشيد يرد على الرواية الرسمية بشأن الشاب السعودي ومديحة كامل

    © AFP 2020 / -
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    رد إيهاب خورشيد، اليوم الثلاثاء، على رواية مساعد وزير الداخلية الأسبق، حول ملابسات وفاة شقيقه عازف الغيتار الراحل، عمر خورشيد، قبل 40 عاما.

    وأكد خورشيد في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن شهادة اللواء، محمد نور الدين، "مليئة بالكثير من المعلومات المغلوطة وعدم دقة بالتحريات".

    عازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشيد
    © AFP 2020 / -
    مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق يروي شهادته في مقتل عمر خورشيد
    وفند إيهاب خورشيد الأخطاء التي في رواية مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأولها تواجد الفنانة المصرية، مديحة كامل، بجواره وقت حادث السيارة، ولكنه أكد أن من كانت برفقته هي زوجته دينا.

    أما الخطأ الثاني في رواية اللواء، محمد نور الدين، بحسب إيهاب خورشيد، فهي مطاردة طالب سعودي مقيم في القاهرة بسيارته لشقيقه قبل وقوع الحادث، ورد على ذلك، قائلا أن لديه شاهداً يستطيع أن يكشف حقيقة ما حدث.

    وأعرب إيهاب خورشيد عن اندهاشه من إلصاق التهمة بالشاب السعودي، وعلق على ذلك بتساؤله عن مكانه الحالي، وكذلك عن شهادة مديحة كامل.

    كما نفى شقيق عمر خورشيد وجوده داخل فندق "الفاندوم" في ليلة الحادث، مؤكدا أنه لم يعزف فيه من قبل، وكان متوجها إلى مكان آخر يُسمى "لاروند".

    وعن حقيقة ما جرى، فقد أوضح إيهاب خورشيد لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه عندما عاد شقيقه إلى القاهرة بعد إحيائه حفلا في كامب ديفيد بمناسبة إبرام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، كان يخضع لحراسة مشددة بناء على أوامر من الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، الذي أصدر توجيهات بتوفير الحراسة المشددة لكل المشاركين في الاحتفالية، خاصة بعد مقتل الكاتب، يوسف السباعي.

    وتابع خورشيد أنه ووفقا للشاهد (ع. ن) الذي كان ملازما لشقيقه الراحل في آخر فترة في حياته، فقد سئم الأخير من هذه الحراسة المشددة المفروضة عليه وطلب رفعها، ليتم تنفيذ طلبه ويلحظ الشاهد منذ ذلك الإجراء وجود سيارة تراقب عمر خورشيد، والتي رصدها أكثر من مرة، ومنها عندما كانت تتواجد أسفل منزله.

    كما استشهد إيهاب خورشيد بتصريحات زوجة شقيقه الراحل الفنانة، مها أبو عوف، للإعلامي، وائل الإبراشي، عندما قالت إنها دخلت معه أثناء غُسل الجثمان ووجدت ذبحا في عنقه.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, السعودية, مصر
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