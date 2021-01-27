الطب الشرعي المصري يصدر تقريره النهائي بشأن وفاة المخرج السوري حاتم علي

كشفت السلطات القضائية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي.

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن " تقرير الطب الشرعي ، أثبت أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية بها، وأن حاتم علي توفي داخل غرفته بأحد فنادق القاهرة مرتديا كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته، كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي آثار جروح أو كدمات".

يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفيا داخل غرفته فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته.

وانتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق، لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم.

ورحل المخرج البارز حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وكان آخر ما أخرجه الراحل مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل "كأنه إمبارح" وعرض في 2018.