محمد رمضان يثير تفاعلا في فيديو جديد مع رجل مسن

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشره الفنان المصري محمد رمضان ورد فعله على دعاء أحد المعجبين به.

نشر محمد رمضان مقطع الفيديو على صفحته الرسمية عبر موقع "إنستغرام"، وعلق: "دعوة حلوة بدأت فيها يومي"، مستشهدا بوسمي موسى وهو الفيلم الذي يصوره إلى جانب وسم رمضان يجمعنا.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "موسى" ويشاركه البطولة، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.