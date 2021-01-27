فرقة "ماي تري" الكورية تؤدي بعض الأصوات لأنظمة تشغيل "ويندوز"

أدى أعضاء فرقة "MayTree" الكورية الجنوبية في كابيلا بعض الأصوات الرمزية لأنظمة تشغيل "Windows".

وطورت الفرقة إشعارات صوتية مختلفة مثل تفريغ القمامة وبعض أصوات الألعاب الشهيرة لتشغيل نظام ويندوز وفيستا.

"ماي تري" هي فرقة أكابيلا كورية تلعب الجاز والبوب وأنواع مختلفة من الموسيقى في جميع أنواع الأداء والحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وموسيقى الإعلانات.

ونجحت الفرقة الكورية الجنوبية بالفوز بالعديد من الجوائز في مختلف المسابقات الدولية.