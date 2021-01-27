طائرة شحن تصطدم بالأرض أثناء الهبوط... فيديو

تحتل طائرات "بوينغ 747" مكانة رائدة في سوق شحن البضائع جويا على المستوى العالمي، إضافة إلى وجود نسخ خاصة بنقل المسافرين.

تمثل عائلة طائرات "747" بنوعيها أحدث الطائرات التي تقدمها شركة "بوينغ" الأمريكية لشركات الطيران، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وتتميز تلك الطائرات بانخفاض تكلفة تشغيلها مقارنة بغيرها من الطائرات الضخمة المخصصة لنقل الركاب أو شحن البضائع.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة اصطدام أحد محركات طائرة شحن طراز "بوينغ - 747" بالأرض أثناء هبوطها.

ويظهر الفيديو الطائرة أثناء محاولتها الهبوط بصورة غير مستقرة أدت إلى انحدار أحد أجنحتها باتجاه الأرض بصورة نتج عنها اصطدام أحد المحركات التي تدفع الطائرة بالأرض ما اضطر الطيار إلى إعادة الإقلاع بها مرة أخرى.