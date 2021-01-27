طائرة شحن تصطدم بالأرض أثناء الهبوط... فيديو

تمثل عائلة طائرات "747" بنوعيها أحدث الطائرات التي تقدمها شركة "بوينغ" الأمريكية لشركات الطيران، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
Boeing 747 strikes its engine ✈️#boeing pic.twitter.com/DXLLGk9n3p— AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) January 27, 2021
وتتميز تلك الطائرات بانخفاض تكلفة تشغيلها مقارنة بغيرها من الطائرات الضخمة المخصصة لنقل الركاب أو شحن البضائع.
يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة اصطدام أحد محركات طائرة شحن طراز "بوينغ - 747" بالأرض أثناء هبوطها.
ويظهر الفيديو الطائرة أثناء محاولتها الهبوط بصورة غير مستقرة أدت إلى انحدار أحد أجنحتها باتجاه الأرض بصورة نتج عنها اصطدام أحد المحركات التي تدفع الطائرة بالأرض ما اضطر الطيار إلى إعادة الإقلاع بها مرة أخرى.
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