الصين تحول منجما مهجورا إلى مدينة ترفيهية... فيديو

توجد العديد من المناجم الخاصة باستخراج الفحم والذهب ومعادن أخرى في الصين، لكن أحدها أصبح مهجورا وتم تحويله إلى مدينة ترفيهية.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" التابعة للحكومة الصينية، على "تويتر"، مشيرة إلى أنه تم تحويل أحد المناجم المهجورة جنوب غربي البلاد إلى مدينة ترفيهية تضم العديد المناظر الطبيعية الجميلة.

Can you imagine this emerald-colored water was once a mine? In southwest China’s Chongqing, a deserted mine has been turned into a park after afforestation and remodeling efforts. pic.twitter.com/lBZpe9BabA — Beautiful China (@PDChinaLife) January 27, 2021

وأضافت: "تم زراعة المساحات الخضراء في المنطقة بعد تنفيذ بعض التصميمات الخاصة لتحويلها إلى مكان ترفيهي".

وتظهر في الفيديو بحيرات صغيرة منفصلة تتخللها بعض المناطق اليابسة، على موقع المنجم المهجور، إضافة إلى سلاسل الجبال والمساحات الخضراء المنتشرة حولها.