حديقة حيوان تحبس البشر وتترك الحيوانات طليقة... فيديو

يعتاد البشر على مشاهدة الحيوانات المفترسة داخل أقفاص حديدية داخل حدائق الحيوان لحمايتهم من خطرها، لكن حديقة حيوان في السنغال تقوم بعكس ذلك تماما.

تقول وكالة "الأناضول" التركية إن حديقة حيوانات في السنغال توفر للبشر ميزة رؤية الحيوانات والاقتراب منها بصورة كاملة رغم أنها طليقة، عن طريق وضع البشر داخل أقفاص حديدية قوية ويتم تحريكها على متن مركبات.

تتيح حديقة حيوانات في السنغال لزوارها فرصة الاستمتاع برؤية الحيوانات المفترسة، وخاصة الأسود، من مسافة الصفر، وذلك عبر التجول بهم في الحديقة، داخل أقفاص على متن مركبات مخصصة لهذا الغرض. حديقة "رانش دا بانديا" للحيوانات، الواقعة على بعد 70 كيلو مترا من العاصمة السنغالية، داكار... — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) January 27, 2021

ولفتت الوكالة إلى أنه تم افتتاح حديقة "رانش دا بانديا" للحيوانات على بعد 70 كيلومترا من العاصمة السنغالية، داكار، عام 2017، وتضم أصنافا عدة من الحيوانات البرية المفترسة، التي تعتلي الأقفاص الحديدية المتحركة وتدور حول البشر دون أن تقترب منهم بعدما يتم حبسهم داخل تلك الأقفاص.

ويظهر الفيديو وجود فتحات صغيرة خاصة بالتواصل مع الحيوانات تسمح للبشر بملامستها وتقديم الطعام لها، بحسب الوكالة التي أوضحت أن إدارة الحديقة تفضل هذا الأسلوب حتى لا تؤثر على حرية الأسود.