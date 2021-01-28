طريقة لحفظ طاقة بطارية هاتفك الذكي القديم حتى المساء

إن المحافظة على طاقة بطارية الهاتف الذكي، يعد أمرا مهما لكل مستخدمي الهواتف الذكية، فقد بات من النادر أن ينتهي اليوم وبطارية هاتفك لا تزال مشحونة بالكامل، نظرا للاستهلاك المتواصل من قبل الأشخاص للتطبيقات التكنولوجية والإنترنت والمكالمات وصعوبة الاستغناء عنها في وقتنا الحالي.