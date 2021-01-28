اكتشف نظام إنقاص الوزن الجديد للحفاظ على صحتك في عام 2021

اتباع نظام غذائي صحي، هو طريقة فعالة يوصي بها الأطباء الأفراد، من أجل التوزيع الصحيح للطعام والسعرات الحرارية على الوجبات الغذائية خلال اليوم، شرط أن يكون النظام الغذائي متوازنا وسليما، ويتناسب مع احتياجات الجسم من طاقة لازمة لأداء النشاطات اليومية، وكذلك لاحتوائه على عناصر أساسية من معادن وفيتامينات.

فعندما يتعلق الأمر بالصحة، علينا أن نتنبه أن ما نأكله وما نقوم بإدخاله إلى أجسامنا سيكون هو المسؤول عما يصيبنا من أمراض في وقت لاحق.

وبالطبع، يعد العام الجديد وقتا مثاليا للبدء من جديد في عدة نواحي، فبعد عام مثل الذي مضى، يأمل معظم الناس بأن يحمل عام 2021 وعودا أكثر، حيث يحرص الكثير من الأشخاص على تعويض الوقت الضائع، وذلك بتغيير طريقة التفكير وتغيير العادات السلبية، مثل الاعتماد بشكل كبير على كأس نبيذ في المساء، أو تناول الوجبات السريعة بعد يوم طويل وشاق في العمل.

نشرت صحيفة "ذي إنديبندت" البريطانية، مقالا يتحدث عن البرنامج الغذائي الصحي الجديد، الذي عن طريقه يستطيع الشخص التحكم فيما يتناوله وما يستهلكه خلال اليوم.

تم تصميم برنامج فقدان الوزن من قبل علماء النفس بهدف تزويد الفرد بالمعرفة وعمليات التفكير التي يحتاج إلى تطويرها من أجل إحداث تغيير دائم وطويل الأجل في التعامل مع الوجبات الغذائية.

برنامج فقدان الوزن "Noom" هو برنامج تم إنشاؤه من أجل الصحة كهدف نهائي. حيث يتعرف المستخدمون على المحفزات التي تدفعهم إلى اتخاذ خيارات سيئة عند اختيار الطعام، يتعلمون من خلاله كيف يأكلون ويصبح الأكل الصحي في النهاية أمرا طبيعيا.

Noom's Chief of Psychology, Dr. Andreas Michaelides joined @BrianBNBCBoston on This Week in Business to talk about how Noom works to help people lead healthier lives! Watch here @NECN: https://t.co/dKsAqmnZz5 — Noom (@noom) March 1, 2020

​فإذا كان هناك شيء واحد تعلمناه العام الماضي، فهو أننا "لسنا بحاجة إلى المزيد من القيود على حريتنا".

وبرنامج "Noom" الغذائي، لا يتعلق بالقواعد الصارمة التي تجعلنا نشعر بالذنب عندما نخطئ، بل يتعلق بعملية التفكير المتطورة. وربما لهذا السبب أكمل ما يصل إلى 84 % من مستخدمي هذا البرنامج لمدة ستة أشهر.

يتطلب البرنامج عشر دقائق فقط يوميا، والتي يمكن إجراؤها في أي وقت يناسبك. وإجراء اختبار سريع حول نمط حياتك وأسباب رغبتك في بدء البرنامج، سواء كان ذلك لتكون قادرا على الجري لمسافة 5 كيلومترات أو حتى لتشعر بمزيد من الثقة أو صحة جسمك وسيتم توفير المهام اليومية لك عبر هذا التطبيق.