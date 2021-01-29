ليس كورونا... الكشف عن سبب وفاة زوجة الفنان المصري ياسر فرج

بعد وفاة المخرجة الإذاعية ميادة عثمان، زوجة الفنان المصري ياسر فرج، أفادت تقارير صحفية بأن سبب وفاتها هو تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع "مصراوي"، نفت الإذاعية مروة شتلة، صديقة المخرجة الراحلة، تلك الأخبار مؤكدة أن ميادة توفيت نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب مرض (رفضت الإفصاح عنه) عانت منه الراحلة منذ عامين.

وكان ياسر فرج قد نشر في وقت سابق، عبر حسابه في "فيسبوك"، صورة للعناية المركزة التي مكثت فيها زوجته وأخذ يدعو لها معلقا "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده ..كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد .. والرعب من أني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي ..النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن فرج عن وفاة زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا".

يذكر أن ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: "عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري يا طيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، بنت بنوت، وعلي يا ويكا".

وعدد من الأفلام أبرزها: "نمس بوند، الأكاديمية، ابقى قابلني، عايشين اللحظة، خليج نعمة، غرفة 707، عبده مواسم، وأحلام عمرنا".