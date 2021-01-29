بيع لوحة لفنان عصر النهضة بمبلغ 92 مليون دولار

بيعت لوحة للفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي، في مزاد بدار "سوثبيز" لبيع الأعمال الفنية في نيويورك، أمس الخميس، مقابل 92.2 مليون دولار .

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" قدر الخبراء ثمن لوحة "الشاب الذي يحمل ميدالية" التي رسمت في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الخامس عشر، بمبلغ لا يقل عن 80 مليون دولار.

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 28, 2021

وبحسب الصحفية، حققت اللوحة التي اشتراها رجل أعمال من رابطة الدول المستقلة لم يتم الكشف عن اسمه، رقما قياسيا جديدا للوحات رسام عصر النهضة الإيطالي.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بيعت لوحة "الفنان الصغير" للفنان الفرنسي بيير أوغست رينوار، في مزاد بدار "كريستيز" مقابل 1.18 مليون دولار.

وفي أول ديسمبر، بيعت لوحة للفنان إيفان إيفازوفسكي بعنوان "حطام السفينة قبالة شواطئ البحر الأسود" التي رسمت في عام 1887، مقابل 3.1 مليون دولار.