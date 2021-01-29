هيثم شاكر يعلن إصابته بكورونا ويوجه طلبا لجمهوره

أعلن الفنان المصري هيثم شاكر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلا جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وبحسب موقع "اليوم السابع، أعلن هيثم شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بـ"كوفيد 19"، قائلا "الحمد له إيجابي كورونا، دعواتكم".

وكان شاكر، قد كشف في وقت سابق، عن سبب ابتعاده عن الغناء في الفترة الأخيرة.

وقال خلال لقاء عبر فضائية "أون" المصرية، إنه كان الشخص الذي ينطبق عليه المثل الشعبي القائل "يطلع من نقرة يقع في دحديرة".

وأضاف الفنان المصري أنه تعرض لمشاكل مع شركات إنتاج مختلفة، وواجهته بعض العقبات في حياته، لافتا إلى أن الفن والغناء مازالوا موجودين وأن ما يحدث حاليا من انتشار لأغاني المهرجانات سببه تغير الأذواق.

وأشار شاكر، خلال لقائه مع "أبلة فاهيتا"، إلى أنه سيعود للغناء بشكل "ديجتال" خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء قدم شاكر، عددا من الأغاني على ألحان مختلفة، وأيضا عددا من الأغاني الكوميدية وتفاعل معه الحضور في البرنامج.

يشار إلى أن هيثم شاكر، كان قد شارك في مسلسل "حب عمري" مع المخرج عبد العزيز حشاد والسيناريست فداء الشندويلي، وبطولة سهر الصايغ محمد عادل ومنة فضالي، وهو مسلسل اجتماعي رومانسي يتحدث عن قصة حب بين شاب وفتاة تواجه الكثير من المشاكل وتحاول التغلب عليها.