طالب أمريكي يحصل على أموال طائلة في "جيم ستوب" مقابل 60 دولارا فقط

حصل أحد الطلاب في ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا على أموال طائلة من متجر "جيم ستوب"، وذلك بعد امتلاكه عشرة أسهم في المتجر كانت والدته قد اشترتها له قبل عامين.

دفعت والدة الطفل 6 دولارات مقابل كل سهم من الأسهم التي أهدتها لابنها في عام 2019، وقد بيعت منذ يومين فقط ب3200 دولار على أقل تقدير، ما جعل الأم وابنها يصعقون بوجودهم في ظل هذا الارتفاع الكبير للأسهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Amazing story !



He invested back in 2019, probably side by side with Burry



Plus the kid is extra-smart, he is investing part of the gains in @Roblox !#marketshttps://t.co/KUZw0ZWrJY — TheGhost (@i9theghost5) January 29, 2021

​وقالت الأم للصحيفة، إنها قد لاحظت ارتفاعا غريبا في أسهم ابنها هذا الأسبوع على غير العادة، وعند سؤالها لطفلها البالغ عشر سنوات عما إذا كان يود البيع، أخبرها بأنه يرغب ببيع هذه الأسهم لاستثمار بعضها في أحد مراكز الألعاب وادخار بعضها الآخر.

وأضافت الأم أنها تتمنى لو قامت بشراء بعض الأسهم لنفسها من المتجر في ذلك التوقيت، لتتمكن هي أيضا من الحصول على المكاسب.