إلى جانب "آبل" شركتان أمريكيتان تتخطى أرباحها 40 مليار دولار في 2020

سجلت 3 شركات أمريكية أرباحا كبيرة خلال عام 2020 لا سيما في الربع الأخير من العام لتسجل نحو 150.21 مليار دولار من الإيرادات، مع مبالغ طائلة من الأرباح تصل إلى 40.17 مليار دولار.

وتأتي في مقدمة هذه الشركات الثلاث، شركة آبل التي أعلنت عن ارتفاع إيراداتها لأكثر من مئة مليار دولار لأول مرة في عام 2020، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

3 شركات أميركية تحصد أرباحا تتجاوز 40 مليار دولار... الأولى هي شركة آبل، ماذا عن الشركتين الأخريين؟#اندبندنت_عربية_تغنيك

https://t.co/nI0SbtOK0R — Independent عربية (@IndyArabia) January 29, 2021

​كما أوضحت آبل أن عوائد هواتفها قد ارتفعت أكثر مما توقعه المحللون لتصل إلى 65.59 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات أجهزة ماك وأجهزة الآيباد ليشكلوا سوية ارتفاعا قدره 40 مليار كمعدل سنوي.

وأما بالنسبة لثاني هذه الشركات فيأتي عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي سجل ارتفاعا كبيرا في عدد المستخدمين مع تحقيق نسب عالية من الأرباح خلال الربع الأخير من العام.

وبالنسبة لإيرادات الشركة فقد ارتفعت لتصل إلى 20.07 مليار دولار، أما بالنسبة لعدد المستخدمين فقد بلغ نحو 2.80 مليار شخص حتى نهاية العام، وأضافت الشركة أنها تمكنت من تحقيق هذا الارتفاع الكبير في عدد المستخدمين بعد لجوء الناس للإنترنت بمعدلات كبيرة في فترات الحجر من الوباء.

وبالإضافة لما سبق، حققت شركة تيسلا الأمريكية أرباحا كبيرة في أواخر عام 2020، لكن وعلى الرغم من وصول إيراداتها لأكثر من 46%، إلا أنها كانت أقل مما توقعته الشركة.

كما أوضحت الشركة أنها قدمت خلال العام الماضي، أكثر من 180 ألف سيارة.