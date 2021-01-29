"واتسآب" تضيف خاصية البصمات على نظام أجهزة الهواتف الذكية

قامت شركة "واتسآب" بإضافة مسح ضوئي للعين وبصمات الأصابع والوجه، على تطبيق الويب الخاص بها، وذلك للسماح للمستخدمين من استعمال بصماتهم في الدخول إلى حساباتهم بكل أمان.

وصرحت الشركة بأن "هذه الخاصية هي طبقة أمان إضافية للمستخدمين، ولن يتمكن "واتسآب" من الوصول إلى البيانات الحيوية للمستخدم، بل فقط ستسمح له باستخدام بصمات الوجه أو اليد أو العين للدخول إلى حسابه". وفقا لما نقلته صحيفة"بيزنيس إنسايدر" الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين ربط حساب الواتسآب الخاص بهم من الهاتف إلى واتسآب ويب، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code).

ويأتي الإعلان عن إضافة هذه الخاصية الجديدة، في لحظة حساسة بالنسبة لتطبيق "واتسآب"، الذي لا يزال يعاني من رد فعل عنيف من قبل المستخدمين بعد فرض مجموعة جديدة من الشروط والأحكام المتعلقة بخصوصية الحسابات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال "واتسآب" في بيان صدر عنه أمس: إن "مستخدمي أجهزة آبل بنظام iOS14 وهواتف نظام الأندرويد، سيكونون قادرين على استخدام بصمة الوجه وبصمة الإصبع وكذا العين".

وأضاف: "واتسآب لن يرى بيانات وجهك أو بيانات أصابعك، لأن الجهاز يتعامل مع المعلومات البيومترية، وبالتالي لايمكن لواتسآب الوصول إلى بيانتك".

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices. WhatsApp does not see your face or fingerprint data. Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA — WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021