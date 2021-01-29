بمشاركة أحد أبطال "بـ100 وش"... نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسلها لرمضان 2021... صور

بدأت الفنانة المصرية، نيللي كريم، تصوير أول مشاهدها في مسلسلها التلفزيوني الجديد لموسم دراما رمضان 2021.

وشارك الممثل مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورا تجمعه بنيللي كريم والممثلة تارا عماد، من كواليس تصوير أول مشهد له من مسلسل "ضد الكسر".

ولفت درويش في صورته مع نيللي كريم إلى أن المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج "العدل غروب".

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ووعد مصطفى درويش المشاهدين بأن مسلسل "ضد الكسر" سيكون "فوق العظمة"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنه سبق وأن تعاون مصطفى درويش مع نيللي كريم في مسلسل "بـ100وش" في رمضان الماضي.

وبدأت نيللى كريم تصوير مسلسل "ضد الكسر"، يوم الثلاثاء الماضي، داخل أحد استوديوهات التصوير في حي الدقي في القاهرة.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، فإن "ضد الكسر" هو اسم مؤقت للمسلسل، وقد يتم تغييره خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر مسلسلات نيللي كريم "بـ100 وش"، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في بطولته آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل غروب".