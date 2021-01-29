من أجل البيئة...جنرال موتورز تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035

أكدت شركة "جنرال موتورز" للسيارات أنها تخطط لوقف إنتاج جميع المركبات، التي تعمل بالديزل والبنزين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2035.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية أكدت أن القرار يعتبر جزءا من استراتيجيتها لخفض إنتاجها لملوثات البيئة إلى الصفر بحلول عام 2040، والتي تشمل أيضًا استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مرافق الإنتاج. ومن المقرر أن تكشف عن مجموعة جديدة بهذه المناسبة.

وقالت ماري بارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: "تنضم جنرال موتورز إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للعمل على إنشاء عالم أفضل وأكثر أمانًا واخضرارًا".

وأضافت: "نشجع الآخرين على أن يحذوا حذونا ويكون لهم تأثير كبير على صناعتنا والاقتصاد ككل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تغيير "جنرال موتورز" شعارها للشركة، وإطلاق حملة تسويق السيارات الكهربائية لإعادة تشكيل صورتها كشركة سيارات نظيفة.

وتعتبر شركة جنرال موتورز أول شركة لصناعة السيارات تتخذ هذه الخطوة إلى الأمام، والتي أدت إلى زيادة سعر أسهمها بنسبة 7.4% اليوم الجمعة، وتقدر قيمتها الآن بنحو 73 مليار دولار.