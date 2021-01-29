تسجيل
18:48 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أشبال جاكوار في حديقة الحيوانات الوطنية في ماسايا ، نيكاراغوا في 27 يناير 2021

    تحقيق دولي يكشف عن مافيا متخصصة في صيد نمور الجاكوار وبيع لحومها للمطاعم الراقية

    © AFP 2020 / INTI OCON
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047950208_0:41:3068:1767_1200x675_80_0_0_bd1d03c91ac985424d3cb6effa0ff7d2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202101291047950282-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/

    قام معهد رابطة الأرض الدولية (ELI)، بإجراء تحقيق للكشف عن الشبكات الإجرامية وراء التجارة غير المشروعة والصيد الجائر للحيوانات في الحياة البرية منذ عام 2018 إلى 2020.

    وكشف المعهد النقاب عن طريقة عمل التجار وطرق نقل الحيوانات، حيث أظهرت نتائج التحقيقات أن الطلب على أجزاء الجاكوار يأتي من آسيا وأن التجارة بشكل عام يديرها الصينيون المقيمون في بوليفيا.

    وتتحكم الجماعات الإجرامية الدولية المكونة من مواطنين صينيين من أمريكا الجنوبية في الصيد الجائر لنمور الجاكوار التي تتركز في مقاطعات سانتا كروز وبيني البوليفية، حيث يقومون بشحن البضائع باستخدام الرحلات التجارية الجوية وفي معظم الحالات، يقوم التجار غير الشرعيين برشوة الشرطة أو مسؤولي الجمارك لتسهيل إجراءات النقل.

    وكشف التحقيق كذلك عن بيع لحوم الجاكوار بشكل غير قانوني في بعض المطاعم الراقية في بوليفيا. بالرغم من أنه تم حظر إبادة النمور من أجل الغذاء بموجب قرار من وزارة البيئة والموارد المائية في بوليفيا  في أبريل/ نيسان 2020.

    وفي السنوات الأخيرة، كان تدفق الشركات الصينية دافعا غير مباشر للطفرة الكبيرة في تهريب نمور الجاكوار في بوليفيا، سواء من خلال فتح مناطق برية كان يتعذر الوصول إليها سابقا وتوفير مصادر جديدة لطلب المستهلكين.

    وقالت المؤسسة المشاركة في رابطة الأرض الدولية، أندريا كروستا: " إن الصينيين ينسبون القوة الطبية إلى أجزاء الجاكوار وغالبا ما يستخدمون أنياب الجاكوار في المجوهرات لترمز إلى المكانة الاجتماعية المرموقة".

    وتابعت: "تم عرض المئات من أسنان الجاكوار على فريقنا للبيع، وأوضحوا لنا أن الأنياب الأكبر مفضلة على الأنياب الصغيرة، وذلك لضرورة نحتها". ويشار إلى أنه في عام 2018، صادرت شرطة الجمارك في جمهورية الصين الشعبية 119 نابا من بوليفيا.

    كما قالت أنجيلا نونيس، أحد مؤلفي التقرير الذي أعده المعهد: "إن الحفاظ على الجاكوار أمر بالغ الأهمية لأنها حيوانات رئيسية في النظام البيئي لأمريكا الجنوبية".

    وتابعت: "تستمر مبيعات المنتجات الطبية المصنوعة من أجزاء جاكوار والمخالب والأعضاء التناسلية والدهون وأجزاء أخرى، على الرغم من الحظر".

    كما تشير التقديرات إلى أن التجارة غير المشروعة في الصيد البري تدر 19 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم. حيث يبيع التجار في بوليفيا أنياب الجاكوار بنحو 100-150 دولارا، وفي الصين، يمكن أن يصل سعر الأنياب إلى 5000 دولار.

    ويقدر العلماء أن هناك ما بين 130 ألف و208 آلاف من نمور الجاكوار المتبقية في البرية، يتركز معظمها في حوض الأمازون.

    وقد تم تصنيف نمور الجاكوار من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها "مهددة بالانقراض"، حيث  يوجد اليوم ما يقدر بـ 2000 إلى 3000 نمر متبقي في البرية في بوليفيا.

    انظر أيضا:

    ما علاقة تقلبات مدار الأرض بظهور الصحراء الكبرى شمالي أفريقيا
    من أجل البيئة...جنرال موتورز تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035
    الكلمات الدلالية:
    نمور, الصين, بوليفيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك