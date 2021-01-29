للحامل المصابة بكورونا... هذه الأطعمة تخفف من الأعراض... فيديو

وقالت اختصاصية التغذية غاييل صليبا: "المرأة الحامل في زمن وباء كورونا بحاجة لنصائح غذائية أكثر من أي وقت مضى لتقوية مناعتها خلال فترة الحمل وللتخفيف من الأعراض التي قد تشعر بها في حال إصابتها بكورونا"، بحسب صحيفة "النهار".

وجاءت النصائح الغذائية التي قدمتها غاييل صليبا كالآتي:

وجبة خفيفة من اللوز

تشير دراسة أنجلو-الإيطالية الحديثة إلى أن اللوز هو الخيار الذي يجب ان تختاره الحامل لمنع الإصابة بنزلات البرد أثناء الإصابة بكورونا.

ويحتوي قشر اللوز على مواد كيميائية طبيعية تساعد خلايا الدم البيضاء في اكتشاف الفيروسات ومهاجمتها بأسرع وقت قبل الانتشار في الجسم.

الحصول على فيتامين "د"

يساهم فيتامين "د" (أشعة الشمس) في تقليص أعراض كورونا الشديدة من خلال تعزيز جهاز المناعة.

وبحسب دراسة أجريت في الدانمارك، فإن فيتامين "د" يلعب دورا رئيسيا في مساعدة الخلايا التائية في مهاجمة ومكافحة كورونا، وحماية المرأة من الأعراض الشديدة الناتجة عن كوفيد 19.

تناول فيتامين "سي"

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" مثل الجوافة والكيوي والفلفل الملون والبرتقال، على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض وبخاصة أمراض الجهاز التنفسي، التي يمكن أن تشتد أثناء الإصابة بالفيروس.