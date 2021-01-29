صور من عزاء محمد الصغير حما أحمد السقا "الممنوع من التصوير"

أقام الفنان المصري، أحمد السقا، مساء اليوم الجمعة، عزاء لحماه مصفف الشعر الشهير، محمد الصغير، أمام منزله في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أعطى السقا تعليمات كلامية لحراس شخصيين وفريق عمل حماه بمنع تصوير العزاء.

ورغم ذلك، فقد نشرت بعض المواقع والصحف المصرية صورا مسربة لفنانين حرصوا على الحضور للعزاء، ومنهم يسرا ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ولبلبة.

محمد زيدان وزوجته في عزاء محمد الصغير (صور)https://t.co/aKZYcFXIoX pic.twitter.com/UBY0WbJVZF — مصراوي (@masrawy) January 29, 2021

​كما حضر عزاء محمد الصغير، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، والفنانين شريف منير وهاني رمزي وحلا شيحة والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، وفقا لتقارير مصرية.

وشيعت جنازة محمد الصغير من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة الصغير انهيار أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذار لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

​يشار إلى أن محمد الصغير، هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضي فيها آخر أيامه.