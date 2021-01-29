صور من عزاء محمد الصغير حما أحمد السقا "الممنوع من التصوير"

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أعطى السقا تعليمات كلامية لحراس شخصيين وفريق عمل حماه بمنع تصوير العزاء.
ورغم ذلك، فقد نشرت بعض المواقع والصحف المصرية صورا مسربة لفنانين حرصوا على الحضور للعزاء، ومنهم يسرا ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ولبلبة.
يسرا ولبلبة ومى عمر ومحمد سامى فى عزاء محمد الصغير والد زوجة أحمد السقا#محمد_الصغير #وفاة_محمد_الصغير #خبير_التجميل_محمد_الصغير #أحمد_السقا pic.twitter.com/MRGvK6yvYd— صوت الأمة (@soutalommaa) January 29, 2021
محمد زيدان وزوجته في عزاء محمد الصغير (صور)https://t.co/aKZYcFXIoX pic.twitter.com/UBY0WbJVZF— مصراوي (@masrawy) January 29, 2021
كما حضر عزاء محمد الصغير، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، والفنانين شريف منير وهاني رمزي وحلا شيحة والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، وفقا لتقارير مصرية.
وشهدت جنازة الصغير انهيار أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذار لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.
يشار إلى أن محمد الصغير، هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضي فيها آخر أيامه.
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