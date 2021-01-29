أوباما وزوجته ينعيان ممثلة أمريكية اشتهرت من تجسيد "المرأة السوداء القوية"

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، الممثلة الأمريكية، سيسلي تايسون، التي توفيت الخميس عن 96 عاما، واشتهرت بتجسيد شخصية المرأة السوداء القوية التي تصارع مصاعب الحياة.

وغرد أوباما بصورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي تجمعه بسيسلي تايسون وزوجته، وكتب معها: "في مسيرتها المهنية غير العادية، كانت سيسلي تايسون واحدة من الممثلين الحائزين على جوائز نادرة والذين تم تجاوز عملهم على الشاشة فقط بما تمكنت من إنجازه، كان لديها قلبا لا يشبه أي قلب آخر - ولمدة 96 عاما، تركت بصمة في العالم لن يضاهيها سوى قلة من الناس".

In her extraordinary career, Cicely Tyson was one of the rare award-winning actors whose work on the screen was surpassed only by what she was able to accomplish off of it. She had a heart unlike any other—and for 96 years, she left a mark on the world that few will ever match. pic.twitter.com/JRsL3zlKtP — Barack Obama (@BarackObama) January 29, 2021

كما شاركت ميشيل أوباما صورا لها مع سيسلي تايسون عبر "تويتر"، ونعتها قائلة: "أكثر ما يدهشني في كل مرة كنت أقضيها مع سيسلي تايسون هو ليس فقط قوتها النجمية التي كانت واضحة للجميع، ولكن إنسانيتها، فبمجرد أن تدخل الغرفة كان لديها طريقة مميزة لرفع كل من حولها".

وتابعت أوباما عن تايسون: "لقد كانت تجسيدا للجمال والنعمة والحكمة والقوة، وظلت تحمل شعلة لم ترشدها فحسب لمدة 96 عاما، بل أضاءت الطريق للكثير منا".

She was the personification of beauty, grace, wisdom, and strength, carrying forward a flame that not only guided her for 96 pathbreaking years but lit the way for so many of us. — Michelle Obama (@MichelleObama) January 29, 2021

وولدت سيسلي تايسون في ديسمبر/ كانون الأول 1924 في نيويورك، وهي ابنة مهاجرين من جزر الهند الغربية. وعملت سكرتيرة وعارضة أزياء قبل أن تبدأ التمثيل في خمسينيات القرن الماضي، وفي أوائل الستينيات أصبحت واحدة من أوائل الممثلين السود الذين يظهرون بانتظام على شاشة التلفزيون الأمريكي.

وامتدت مسيرة تايسون 60 عاما حصلت خلالها على 3 جوائز "إيمي" وجائزة "توني".

وكانت أشهر الأدوار التي أدتها تايسون في أعمال تاريخية مثل فيلم "ساوندر" من إنتاج عام 1972، والذي تجسد في أحداثه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا، وكان هذا هو الدور الوحيد الذي رشحها لجائزة أوسكار، لكنها حصلت على جائزة أوسكار الفخرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.