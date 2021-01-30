تخفي جثة والدتها داخل ثلاجة شقتهما لمدة 10 سنوات لهذا السبب

ألقت الشرطة اليابانية، أمس الجمعة، القبض على امرأة، بتهمة إخفائها جثة والدتها المتوفية في ثلاجة داخل شقتها لمدة 10 سنوات.

واعترفت المتهمة، يومي يوشينو، البالغة من العمر 48 عاما، نقلا عن مصادر بالشرطة لم تسمها، إنها أخفت جثة والدتها خلال تلك السنوات خوفا من إجبارها على الخروج من الشقة المشتركة بينها وبين والدتها في طوكيو، في حال تم اكتشاف وفاتها، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك جروح ظاهرة على الجثة المجمدة، وكانت مثنية في الثلاجة، فيما لم تستطع الشرطة تحديد وقت وفاة المرأة والسبب الناجم عنه.

وتم اكتشاف جثة الأم بالصدفة من خلال عامل نظافة، بعد أن أجبرت ابنتها، يوشينو، على مغادرة الشقة بسبب عدم دفعها الإيجار.

واعتقلت يومي يوشينو داخل فندق بمدينة تشيبا قرب طوكيو.