الموت يفجع الفنان التونسي ظافر العابدين

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، عن وفاة والدته، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشر ظافر العابدين، على حسابة الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بوالدته وأعلن من خلالها وفاتها، ورثاها بكلمات مؤثرة.

وكتب فى تعليقه عليها، "البقاء لله، توفيت والدتي الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك اللي ميوفاوش، نحبك، ربي يرحمك".

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ويواصل ظافر العابدين تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، إلى جانب الفنانين كارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وتقلا شمعون، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونور علي، في قصة مقتبسة من المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، ومن سيناريو وحوار طارق سويد، ومن إخراج فكرت قاضي.

وتدور أحداث قصة "عروس بيروت" حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها ما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

وتنقلب الأمور في الجزء الثاني من العمل الدرامي لدى عائلة فارس، فتتبدل أحوال العلاقة بين ثريا وليلى، ويقع فارس في سلسلة من المتاعب.