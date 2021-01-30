ضجة في مصر بسبب حورية فرغلي... كيف ظهرت داخل غرفة العمليات

أحدثت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، ضجة على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

وتظهر حورية فرغلي في الصورة المتداولة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وهي بصحبة عدد من الأطباء داخل غرفة العمليات، وزعموا أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة.

وتفاعل الكثير من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع صورة حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات، ودعوا لها بنجاح العملية.

حورية فرغلي

ادعوا لها بالشفاء ونجاح العملية🤲 pic.twitter.com/YNtZK08pI5 — @جمالات الحلويات حساب رقم ٢٣ (@77pqkzJ5nQSUn3O) January 29, 2021

#حوريه_فرغلي ربنا يقومك بالسلامة يارب ويتمم شفاكي علي خير ♥️ pic.twitter.com/jB5GX8fb7v — Maha ALhelaly🌿 (@MahaAlhelaly2) January 29, 2021

حورية فرغلي بتعمل العملية أدعولها ♥️ pic.twitter.com/YBnfn1kRFH — Aml Ezz (@AmlEzz20) January 29, 2021

#حورية_فرغلي من الناس الل قصتهم مؤثرة 💔 ربنا يقومها بألف سلامة وترجع احسن من الاول 🙏 pic.twitter.com/9Ecj3ypTvz — R.. 🇪🇬 (@RoOo510) January 29, 2021

لكن نفى مصدر مقرب من حورية فرغلي هذه المزاعم، اليوم السبت، وأكد أن تاريخ هذه الصورة يعود إلى ما قبل عامين، وتحديدا أثناء إجرائها جراحة في أنفها لم تكلل بالنجاح حينها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشدد المصدر على عدم سفر حورية فرغلي بعد إلى الولايات المتحدة، وأكد أنها ستسافر إلى أمريكا، غدا الأحد، عقب ظهور نتيجة المسحة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد التي أجرتها.

وتابع مشيرا إلى أن الممثلة ستخضع للعملية الجراحية يوم الثلاثاء المقبل داخل إحدى المستشفيات بولاية شيكاغو الأمريكية.

وكانت حورية فرغلي أثارت مشاعر معجبيها بشدة قبل أسابيع، عندما بكت في لقاء تلفزيوني تأثرا بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل لأسباب صحية.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحات تلفزيونية، "أنها فقدت حاستي الشم والتذوق بسبب جراحات خاطئة"، قائلة: "فقدت حاسة الشم والتذوق من 3 سنوات، وسبب إجراء عملية الأنف هو تعرضي لحادث وليس عمليات التجميل".

وأبدت "معاناتها من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لعدة جراحات استهدفت إصلاح شكل ووظائف الأنف"، لافتة أنها "لا زالت في الأربعين من عمرها ولم تتزوج وهذا الكلام يفقدها الثقة في نفسها كامرأة وكفنانة".

كما أكدت حورية، أنها "تشعر بأنها فقدت الثقة بنفسها كامرأة وممثلة"، ولا تشعر بأن أحدا يقدر أعمالها، وقالت: "صعبان عليا نفسي". وأضافت أنها "لم تسمع تهنئة بقدوم العام الجديد إلا من أخيها، رغم أنها كانت تتلقى العديد من الاتصالات وهي في القمة، وفجأة وعندما عرفوا أنها لن تعمل إلا بعد إجراء العملية اختفى المساعدون ومن كانت تعمل معهم، واختفى الجميع كأنها غير موجودة.