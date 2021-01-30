ميريهان حسين قالت "جملة" عن ياسمين صبري فاشتعلت مواقع التواصل جدلا

أشعلت الممثلة المصرية، ميريهان حسين، مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، اليوم السبت، بسبب جملة قالتها عن مواطنتها الفنانة ياسمين صبري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لميريهان حسين أثناء حلولها ضيفة في برنامج "ليلة الخميس"، قبل أسبوع، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والتي قالت فيه إنها أجمل من ياسمين صبري.

وجاء تصريح ميريهان حسين ردا على سؤال من مقدمة البرنامج إن كانت هي أو ياسمين صبري الأجمل، وبعد أن وضعت قطعة بلاستيكية في فمها تعوقها عن الحديث بشكل سليم، ضمن فقرة ألعاب في البرنامج.

ثم عادت ميريهان حسين في البرنامج لتضيف للمذيعة: "هل من الممكن أن أغير إجابتي، بمنظري هذا ياسمين صبري أجمل مني طبعا".

وأثار تصريح ميريهان حسين عن ياسمين صبري انقساما في الآراء ما بين مؤيد ومعارض لكلامها، إذ يرى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي أن ياسمين صبري أجمل منها، وأن سبب تصريحها هذا هو غيرتها من زوجها رجل الأعمل المصري، أحمد أبو هشيمة.

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وفي المقابل، دافع فريق آخر عن ميريهان حسين، وأكدوا أن تصريحها في البرنامج لا يخرج عن نطاق الدعابة، ولا يستدعي كل ذلك الهجوم عليها.