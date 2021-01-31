ابنة عمرو دياب تكشف لأول مرة علاقتها بدينا الشربيني بعد أنباء انفصالها عن والدها

كشفت نور، الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب، عن رأيها وعلاقتها بالفنانة دينا الشربيني، بعد أنباء انفصالها عن المطرب المصري.

وردت نور على سؤال وجه لها من أحد المتابعين لها عبر موقع "إنستغرام"، إذ كانت تحب دينا الشربيني أم لا لترد كاتبة:"طبعا أحبها جداً، فهي من أطيب وأروع الشخصيات".

#عرب_وود | نور عمرو دياب ترد على أحد المتابعين عبر إنستجرام حين سألها "هل تحبي دينا الشربيني" فأجابته قائلة: "بالطبع أفعل ❤️ ! أنا أحبها كثيرًا. إنها شخص رائع وطيب ❤️".@DinaElSherbiny pic.twitter.com/2BEXKlHhx5 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 30, 2021

وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".