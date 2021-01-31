جمال مبارك وياسمين عبد العزيز في عزاء محمد الصغير... صور وفيديو

شارك عدد من الفنانين والشخصيات العامة لليوم الثاني في عزاء مصفف الشعر المصري الشهير، محمد الصغير، أمس السبت، والذي أقيم أمام منزله في مدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.

وكان أبرز المشاركين في عزاء أمس السبت، جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والفنان أحمد حلمي، والفنانة زينة.

كما حضر العزاء الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، والفنان ماجد المصري، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية منى الشاذلي، ووزير الرياضة المصري السابق، طاهر أبو زيد.

جمال مبارك والسيدة خديجة الجمال يقدموا واجب العزاء فى محمد الصغير حما أحمد السقا

إبن الأصول مابينساش الواجب 👌❤🥰 pic.twitter.com/K5PbEEIuJt — Dodo Mubarak (@dodoelmasry86) January 30, 2021

#عرب_وود | أحمد حلمي وعمرو يوسف وكندة علوش والعوضي وياسمين عبد العزيز وشيرين رضا وماجد المصري وأحمد رزق وزوجته وهنيدي ودنيا سمير غانم وزوجها الاعلامي رامي رضوان في اليوم الثاني من عزاء #محمد_الصغير. pic.twitter.com/vMAhbaNgIL — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 30, 2021

وأقام الفنان أحمد السقا عزاء الجمعة لحماه محمد الصغير، مساء يوم الجمعة، عند منزله في مدينة السادس من أكتوبر، واستعان فيه بعدد من الحراس الشخصيين لمنع التصوير.

وتوفي محمد الصغير يوم الجمعة بعد صراع مع فيروس "كورونا المستجد، وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة الصغير انهيار أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذار لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

​يشار إلى أن محمد الصغير، هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضي فيها آخر أيامه.