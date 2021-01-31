غوغل تعيد تطبيق المراسلة "إليمنت" إلى متجرها بعد حذف خاطئ

أعلن تطبيق المراسلة "إليمنت"، اليوم الأحد، عودته من جديد إلى متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، بعد أن تعرض لحذف خاطئ من جانب شركة "غوغل".

وقال حساب "إليمنت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن نائب رئيس شركة "غوغل" اتصل بفريق التطبيق، وأوضح لهم أن تقريرا بشأن محتوى مسيء على خادم "إليمنت" الخاص كان مسؤولا عن الحذف، وتم إزالته حاليا.

وأكد تطبيق "إليمنت" في تغريدته أنه من المفترض عودته إلى متجر "غوغل بلاي" قريبا.

Update: we just got a call from a Google VP who explained the suspension was triggered by a report of extremely abusive content accessible on the https://t.co/g01j4u6O2e server. Our trust & safety team had already acted on it, and the app should be reinstated shortly. — Element (@element_hq) January 30, 2021

وكان متجر "غوغل بلاي" حذف تطبيق الدردشة "إليمينت"، في خطوة اعتبرتها تقارير أنها استمرار لنهج شركة "غوغل" الأمريكية الأقل تسامحا مع تطبيقات "أندرويد".

بحسب موقع "أندرويد بوليس"، فقد حذفت "غوغل" تطبيق "إليمنت" بزعم استضافته محتوى مسيء، رغم أن التطبيق أكد أنه ليس سوى عميل لشبكة اتصالات "ماتريكس" وليس خدمة قائمة بذاتها، موضحا أنه يحارب إساءة الاستخدام على خوادمه الخاصة، ولكن لا يمكنه التحكم في ما يحدث في مكان آخر.

وقالت "إليمنت" إن التطبيق غادر متجر "غوغل بلاي" دون سابق إنذار، وأرسل مطوروه "نداء مفصلا" إلى شركة "غوغل".

وتستخدم العديد من الحكومات (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) تطبيق "إليمينت" وشبكة "ماتريكس" جنبا إلى جنب مع الجامعات والشركات، قد يكون فقدان الوصول السهل إلى التطبيق مشكلة كبيرة لتلك الجهات.

وزاد الإقبال على تنزيل تطبيق "إليمنت" مؤخرا بعدما تسبب تغيير سياسة الخصوصية في "واتسآب" واللغط المحاط بها، في هروب الملايين من مستخدميه إلى تطبيقات منافسة مثل "سيغنال" و"تليغرام".

ويوفر تطبيق "إليمنت" العديد من الميزات، منها تشفير المحادثات من طرف إلى طرف، وتخزين لا مركزي عند التسجيل، والغرف العامة والخاصة بمكالمات الفيديو، ومشاركة الملفات، كما أنه يعمل مباشرة على متصفح الإنترنت في حال عدم الرغبة في استخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يحتاج إلى أي تفاصيل تعريف شخصية للاشتراك فيه، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.